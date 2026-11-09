Muere un motorista en un accidente en Eth Portilhon

Un motorista falleció ayer en un accidente en la carretera de Eth Portilhon (N-141) en Bossòst, en la Val d'Aran. Sucedió en el punto kilométrico 4,6 y el aviso se recibió en torno a las cuatro de la tarde. El Servei Català de Trànsit informó del siniestro de la motocicleta, que acabó con la muerte de su ocupante por causas que todavía se investigan.

Tras el accidente se activaron cinco patrullas de los Mossos d’Esquadra y tres unidades de los Pompièrs d’Aran. Los hechos obligaron a cortar la vía en los dos sentidos de la marcha y después se dio paso alternativo. La circulación se normalizó pasadas las siete de la tarde. En lo que va de año, 110 personas han perdido la vida en accidentes en las carreteras catalanas. De estas, 47 eran motoristas.

Por otra parte, la presencia de una manada de perros en la calzada obligó ayer al mediodía a cortar la autovía A-2 a la altura de Alpicat, en el término municipal de Lleida. El corte, por motivos de seguridad, afectó a la circulación entre las 12.02 y las 12.44 horas y provocó retenciones en las inmediaciones del enlace con la N-240.

Según informó el Servei Català de Trànsit, la intervención se concentró en el tramo del punto kilométrico 457 y 457,8. Inicialmente, se cortaron los carriles del sentido Zaragoza, una medida que se mantuvo hasta las 12.37 horas. Posteriormente, se amplió el cierre en ambos sentidos de circulación hasta las 12.44 horas. Desde Trànsit apuntaron que el corte total fue necesario para garantizar la seguridad de los conductores y facilitar la salida de los perros de la calzada.

El servicio de mantenimiento de la vía será el encargado de revisar y reparar los accesos laterales para evitar que se repiten incidentes similares, ya que se cree que accedieron por una brecha de la valla lateral, según apuntaron fuentes de los Mossos. El cierre tuvo consecuencias inmediatas en el tráfico con retenciones en el enlace de la A-2 con la N-240 en Lleida.