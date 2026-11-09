El Palau se vuelca con su gran fiesta del queso artesano

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El Palau d’Anglesola se convirtió ayer en la capital del queso artesano con la celebración de la duodécima Mostra de Formatges Artesans de Ponent, que registró una gran afluencia de visitantes en el pabellón polideportivo. La jornada reunió 25 paradas, entre ellas 14 queserías y una decena de productores de proximidad, en un ambiente festivo marcado por las degustaciones, los talleres gastronómicos, los concursos y las actuaciones musicales.

La cita, organizada por el ayuntamiento y Formatges Camps con el apoyo de Plusfresc, volvió a reivindicar la calidad de los productos del territorio. Una de las grandes protagonistas fue la cocinera y divulgadora gastronómica Maria Nicolau, distinguida como Formatgera d’Honor después de ofrecer una demostración culinaria con queso de oveja y calabaza. Nicolau defendió la importancia de encuentros como el de El Palau, que permiten compartir mesa, reencontrarse con familiares y vecinos y celebrar la cultura gastronómica.

La jornada incluyó un concurso de pasteles de queso, que reunió nueve elaboraciones de diferentes estilos y técnicas. En la categoría infantil, ganó Ventura Bertran Domingo y en la de adultos, el vencedor fue Toni Gil.