Promueven 91 viviendas de protección oficial en Lleida: "de los pocos proyectos de la ciudad"

Publicado por ADRIÀ JURADO Creado: Actualizado:

El entorno del Parc de l’Aigua de Lleida, dentro de la zona de expansión de Copa d'Or, acogerá 91 nuevas viviendas de protección oficial (VPO) de compraventa, distribuidas en tres promociones. Son de los pocos proyectos de VPO de compraventa en la ciudad en parcelas privadas y buscan dar respuesta a la demanda de vivienda asequible.

La primera promoción será un bloque de 36 pisos de dos y tres habitaciones con plaza de aparcamiento y trastero por un precio a partir de 162.000 euros. La empresa promotora, Arrelia, comenzará las obras cuando la Paeria le conceda la licencia y estarán listos en 18 meses. Una segunda tendrá 48 viviendas de tres habitaciones y la levantará Cosehisa. Y la tercera será de siete casas adosadas de una sola planta de 90 m² que construirá también Arrelia. Las tres promociones las comercializa IN Inmobiliaria.

Jordi Farré y Toni Simó, responsables de IN, señalaron ayer que las primeras 36 viviendas podrían estar completamente vendidas después de Reyes. También destacaron que gracias a esta iniciativa, por primera vez desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 vuelven a recibir consultas de personas menores de 35 años interesadas en adquirir una vivienda. Una situación que vinculan a las nuevas facilidades de financiación, que permite a determinados compradores afrontar una hipoteca con cuotas similares a las que pagarían por un alquiler.

Desde la inmobiliaria consideran que el momento actual resulta especialmente favorable para desarrollar vivienda protegida, gracias a las medidas impulsadas por la Generalitat y el Gobierno central para facilitar el acceso a la propiedad. Aunque este tipo de promociones exige un esfuerzo económico a las promotoras, aseguran que ahora empiezan a resultar rentables.

Farré y Simó detectan que el problema del mercado de inmobiliario en Lleida no es la falta de compradores, sino la escasez de viviendas. Farré describe la situación como una “nevera vacía”, en referencia a la falta de oferta disponible que se ajuste a la capacidad económica de los compradores.

Para acceder a estas viviendas es necesario estar inscrito en el Registro de Solicitantes de Viviendas de Protección Oficial y cumplir los requisitos establecidos. En el caso de Lleida, la inscripción está reservada a personas empadronadas en la ciudad.