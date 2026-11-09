Restablecida la circulación del RL3 y el RL4 de Rodalies entre Calaf y Cervera

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La circulación del RL3 y del RL4 ha quedado restablecida entero Calaf y Cervera, una vez resuelta la incidencia en la infraestructura que había obligado a cortarla. Renfe ha establecido servicio alternativo por carretera mientras ha durado la avería.

Por otra parte, los trenes de todas las líneas de Rodalies circulan fuera de su horario por una "incidencia operativa" desde este lunes a las 7.22 horas. Renfe recomienda consultar las pantallas y monitores de las estaciones y pide disculpas por las molestias.

Esta semana hay previstas huelgas de maquinistas: martes y jueves hay servicios mínimos del 66% en horas punta y del 33% en horas valle y el miércoles, que hay convocada huelga general, habrá un 25% de servicios mínimos en horas punta y sin servicio en horas valle.

El director de Rodalies, Oscar Playà, ha atribuido los retrasos y cancelaciones de este lunes –y el fin de semana– en la red al "contexto de huelga" y "conflicto" abierto con los maquinistas por la seguridad. En una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio', Playà ha dicho que son "plenamente conscientes y plenamente empáticos" con las reivindicaciones del sector y ha recordado que hay abiertas negociaciones entre sindicatos y ministerio de Transportes. En todo caso, ha apelado a la "responsabilidad" de los maquinistas para garantizar la movilidad, ha exigido que en los próximos tres días de huelga se respeten los servicios mínimos y ha admitido que esta será una "semana complicada" de protestas y que vale la pena buscar "servicios alternativos" de transporte.