Salud amplía en Lleida la edad del cribado de cáncer de colon y recto a las personas de 70 años

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Las regiones sanitarias Lleida y Alt Pirineu i Aran han empezado a desplegar la ampliación del Programa de detección precoz de cáncer de colon y recto, impulsado por Salud a las personas de 70 años. La edad se irá ampliando de forma progresiva hasta llegar a los 74 años en 2030. La prueba, sencilla y gratuita, determina la presencia de sangre en las deposiciones. El programa ya incluye actualmente la población de entre 50 y 70 años. Esta medida tiene como objetivo detectar más casos en fases iniciales y reducir el impacto del tumor más frecuente en Catalunya tanto en hombres como en mujeres. El riesgo de sufrir cáncer colorrectal se incrementa con la edad, y se considera que el balance entre beneficios y riesgos favorece el cribado en el nuevo tramo de edad.

Hay que tener en cuenta que no todas las personas de 70 años recibirán la invitación al programa este mismo año. La incorporación se hará gradualmente durante los próximos meses, a medida que se vaya invitando la población de cada Área Básica de Salud, siguiendo el calendario establecido.

¿Cómo funciona el programa de cribado?

La población considerada diana es invitada a participar en el programa a través de una carta en la cual se ofrece una prueba sencilla de detección de sangre oculta en excremento y se concretan las indicaciones. A continuación, el procedimiento varía en función de la región sanitaria. En Lleida, hay que recoger el material para hacer la prueba en el CAP o el consultorio local correspondiente, tomar una pequeña muestra de excremento en casa y devolver el test al CAP o al consultorio. En las comarcas del Pirineo, el kit llega incluido en la carta de invitación y se puede devolver en el CAP o consultorio o bien en la farmacia, para analizarlo.

Si la prueba es positiva, se citará a la persona para hacer un estudio del colon por medio de una colonoscopia. En la mayoría de los casos, la detección de sangre no implica que haya cáncer, ya que muchos de los hallazgos son lesiones benignas o preneoplásticas, que se pueden sacar durante la misma colonoscopia.

La carta para participar en el Programa de detección precoz de cáncer de colon y recto se envía cada dos años, de acuerdo con el calendario establecido para cada Área Básica de Salud. Una vez expirado el plazo, si no se ha participado, habrá que esperar hasta la siguiente ronda para poder hacerlo.