Unos 1.500 visitantes en la Lan Party Mollerussa

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La decimononovena Mollerussa Lan Party cerró ayer con 546 inscritos en la zona interna, destinada a los inscritos de la party, y más de mil personas que participaron en las actividades gratuitas del espacio Egames, abierto al público general. Jóvenes y familias disfrutaron de simuladores de conducción, videojuegos y torneos durante el encuentro, celebrado en los pabellones feriales. Tras 72 horas ininterrumpidas y sin incidencias, la cita se consolida como la mayor de Catalunya en su especialidad y entre las tres principales de España, según la organización.

La programación incluyó las finales de League of Legends, el estreno del Tecnocampus para adolescentes de entre 12 y 16 años y propuestas tan originales como el lanzamiento de discos duros, en el que los participantes compitieron por alcanzar la mayor distancia en unos terrenos próximos al recinto ferial. Con este encuentro, Fira de Mollerussa cierra su calendario de ferias y actividades de este 2026, que se reanudará en marzo con la Fira de Sant Josep, que celebrará su 154 edición.