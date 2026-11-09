Vilanova de Meià recupera la venta de aves en la Fira de la Perdiu tras dos años sin ellas

La Fira de la Perdiu de Vilanova de Meià recuperó ayer la venta de aves después de dos años de ausencia. El certamen abrió sus puertas con la tradicional exposición y venta de perdices y otras aves, como faisanes, codornices, canarios, patos y pavos. El regreso de las aves fue especialmente significativo tras la cancelación de la edición anterior, motivada por las restricciones sanitarias derivadas de la dermatosis nodular contagiosa. El alcalde, Xavier Terré, explicó que, de la quincena de expositores previstos, finalmente participaron trece. Algunos vendedores se retiraron de esta edición debido al malestar generado por las normativas de bienestar animal, tanto autonómicas como estatales y de la Unión Europea.

Uno de los actos centrales fue el concurso de perdices y aves exóticas, en el que un jurado formado por miembros de la Federación de Caza de Lleida valoró los ejemplares expuestos para conceder los premios. Entre los galardones figuraban el mejor ejemplar de perdiz roja, el perdigón (cría de la perdiz) y la mejor pareja.

A pesar de las bajas, los expositores señalaron un muy buen ritmo de ventas. Las perdices se podrían adquirir por unos 10 euros, una pareja de faisanes estaba valorada en unos 50 y las gallinas de razas ornamentales rondaban entre los 10 y 20 euros, dependiendo del tamaño. Más allá de la oferta avícola, la feria reunió un centenar de paradas de productos de proximidad, como quesos, pan y aceite, objetos decorativos y complementos. El programa también incluyó propuestas para el público familiar. Los más pequeños pudieron participar en talleres de madera y atracciones infantiles en el recinto ferial.

La cultura popular tuvo un papel protagonista con un pasacalles a cargo del grupo La Cremallera, la genganteta Roseta y dos cabezudos de perdices amenizaron la mañana.