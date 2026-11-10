El abogado de la defensa pide prisión preventiva para el principal investigado del asesinato de Isaac Martínez

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El abogado Pau Simarro, que ejerce la acusación, ha explicado que solicitarán prisión preventiva para el principal investigado del asesinato, después de su comparecencia en los juzgados. Según sus palabras, la persona investigada es la que "efectivamente estuvo en el lugar del asesinato" y la que presuntamente cometió los hechos. La medida se debate en una comparecencia del artículo 505 de la Ley de enjuiciamiento criminal.

Simarro confía en que la Fiscalía secunde esta postura y que el juzgado de instrucción resuelva hoy mismo. Una vez cerrada la investigación, espera que se pueda acelerar la celebración del juicio. Añade que están "contentos de que no se haya prescrito la causa": la acusación se ha dirigido de nuevo contra la misma persona y, por eso, se ha detenido el plazo de prescripción.

Cuando se conocerá la decisión de la jueza

Según Simarro, en las comparecencias del artículo 505 los jueces acostumbran a dictar la resolución el mismo día y en el mismo acto. La decisión se formaliza por escrito, de manera que hay que esperar un rato, pero la resolución se dicta de manera inmediata. Sin embargo, el juzgado podría tomarse un tiempo para valorar las alegaciones de la acusación pública, de la privada y de la defensa antes de decidir sobre la medida cautelar.

Los motivos de la petición de prisión preventiva

El abogado justifica la petición porque el delito de asesinato comporta una pena mínima de 15 años de prisión, y entiende que hay "un riesgo de fuga evidente". Reconoce que el investigado hace 18 o 19 años que vive aquí y no se ha marchado, pero recuerda que durante este tiempo no pesaba ninguna acusación sobre él, ya que había quedado suspendida.

Ahora que se inicia de nuevo el procedimiento, Simarro considera que el investigado, ante una condena de como mínimo 15 años, podría plantearse actuar de manera diferente de cómo lo haría otra persona. Por eso pedirán la prisión preventiva, para que quede a disposición de la justicia sin ninguna otra posibilidad.