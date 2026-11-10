Abre el refugio de invierno para los sintecho en el Cervantes

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El ayuntamiento inició ayer el Plan Iglú, el nombre con el que se conoce el dispositivo de atención invernal de urgencia, que como en los años anteriores se ha habilitado en la antigua escuela Cervantes, en el Centro Histórico, que ahora se llama Equipamiento de Emergencias Climáticas. Estará operativo hasta el 31 de marzo, dispone de capacidad para 70 personas y ofrece alojamiento nocturno, comida, servicio de ducha, lavandería, consigna y apoyo socioeducativo.