El cuchillo profesional con el que asesinaron al taxista en Lleida, clave para incriminar al acusado

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El taxista asesinado el 10 de abril de 2022 en La Bordeta fue apuñalado con un cuchillo de uso profesional que los Mossos d’Esquadra hallaron en un contenedor de la calle Travessera Extremadura, cerca de la calle Sifó, donde se produjo el crimen. “El arma homicida fue recuperada en el minuto 1”, aseguró ayer en la Audiencia de Lleida el subinspector de los Mossos d’Esquadra que lideró la investigación. Fue el encargado de exponer al jurado popular los principales detalles de una investigación que se alargó más de un año.

Este cuchillo, que ayer se exhibió en la sala, ha sido clave para poder incriminar al acusado, J.D.C.G., que se enfrenta a peticiones de hasta 23 años de cárcel. Era un cuchillo de uso profesional, por lo que tenía un número de serie que permitió a los Mossos averiguar que había sido adquirido por una empresa cárnica de Ponent. También relacionaron a un empleado que había trabajado hasta un mes antes del crimen con el hombre que aparecía en las imágenes de una cámara cercana a la parada de taxi de Blondel, donde el taxista recogió a su último cliente y, posteriormente, corriendo en una calle cercana al lugar del crimen. “En el registro de su domicilio hallamos un cuchillo idéntico”, añadió el subinspector. Allí encontraron una funda artesanal para llevar armas. Además, con un análisis posterior, hallaron su ADN en el mango. Para cotejarlo, le hicieron varios seguimientos y recogieron una muestra de saliva de un escupitajo que lanzó en una acera. Otro indicio es una pisada hallada en el asiento del conductor del taxi, que podría ser compatible con un calzado deportivo falsificado que tenía el acusado y que exhibió en las redes sociales. “Cada vez teníamos más elementos para vincularlo con el asesinato”, dijo en la sesión del juicio celebrada ayer.

En cuanto al móvil del crimen, afirmó que barajaron varias hipótesis y acabaron determinando que “creemos que fue un intento de atraco que se le fue de las manos”. Creen que seleccionó la calle Sifó para cometer el asalto. En La Bordeta también reside una chica con la que el acusado había tenido una relación. Esta mujer dijo que “es un chico que tiene prontos”.