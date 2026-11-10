Dos detenidos en el desmantelamiento de un punto de venta de droga desde un piso de la calle Príncep de Viana de Lleida

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Los Mossos d'Esquadra detuvieron este lunes en Lleida a dos hombres de 44 años como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Las detenciones son el resultado de una investigación abierta el mes pasado, después de que la policía tuviera indicios de la existencia de un punto de venta de cocaína y heroína en un piso de la calle Príncep de Viana de la capital del Segrià, según ha explicado la policía catalana.

Con esta información, la Unidad de Investigación de Lleida de los Mossos llevó a cabo diferentes gestiones que permitieron confirmar que las personas investigadas quedaban con los compradores en zonas próximas al domicilio de los sospechosos y les entregaban la droga, que en algunos casos se escondían en la boca para que no los descubrieran.

Este lunes, hacia las 8 de la mañana, la policía detuvo a los dos sospechosos e hizo una entrada y registro en la vivienda: decomisó 16 gramos de cocaína, 250 gramos de heroína –una parte de la cual envuelta en monodosis para una venta inminente–, dos básculas de precisión y 1.500 euros en billetes fraccionados. Los detenidos, uno de los cuales tiene antecedentes, pasarán este miércoles a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida.