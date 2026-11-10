Jornada clave en el crimen de Cappont: este martes comparece el investigado por el asesinato de Isaac Martínez en 2006

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Jornada clave la de hoy para el devenir del caso del crimen de Isaac Martínez, el joven de Cappont que fue acribillado a tiros el 9 de noviembre de 2006 —ayer se cumplieron 20 años— cuando salía con el coche del parking de casa para ir a trabajar. La magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lleida Plaza número 4 ha citado hoy al único investigado, J.R.M., “por si procediera modificar su situación personal”.

Lo hace “a la vista del estado de las acusaciones y de la petición efectuada por la acusación particular”, que pedirá su ingreso preventivo en prisión después de que un reciente informe de balística de la Guardia Civil haya determinado que los restos hallados en su pantalón son de disparo, contradiciendo al que hicieron tras el crimen, lo que supuso su excarcelación. J.R.M., que siempre ha mantenido su inocencia, alegó entonces que nunca había disparado un arma de fuego y que los restos que le detectaron correspondían a la manipulación de una batería de coche. J.R.M. ha sido para los Mossos d’Esquadra el único sospechoso del crimen.

En una entrevista a SEGRE en 2022, el jefe del Área de Investigación Criminal (AIC) en Ponent, Sergi Mesalles, aseguró que “por decirlo de alguna forma, el caso está policialmente resuelto”.