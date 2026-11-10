Junts denuncia goteras en la nueva cubierta de la pista polideportiva de La Bordeta de Lleida

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Junts pide explicaciones al gobierno municipal sobre las filtraciones de agua en la nueva cubierta de la pista polideportiva del centro cívico de La Bordeta de Lleida. La portavoz y candidata a la alcaldía, Violant Cervera, cuestiona si cumple “las prestaciones de protección ante la lluvia previstas en el proyecto y las anunciadas públicamente”. La primera carpa se instaló en 2019, pero un chubasco la dañó. La nueva se acabó de instalar este mismo año.