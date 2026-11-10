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Junts denuncia goteras en la nueva cubierta de la pista polideportiva de La Bordeta de Lleida
Violant Cervera cuestiona si cumple “las prestaciones de protección ante la lluvia previstas en el proyecto y las anunciadas públicamente”
Junts pide explicaciones al gobierno municipal sobre las filtraciones de agua en la nueva cubierta de la pista polideportiva del centro cívico de La Bordeta de Lleida. La portavoz y candidata a la alcaldía, Violant Cervera, cuestiona si cumple “las prestaciones de protección ante la lluvia previstas en el proyecto y las anunciadas públicamente”. La primera carpa se instaló en 2019, pero un chubasco la dañó. La nueva se acabó de instalar este mismo año.