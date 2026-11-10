Libertad provisional para el único investigado por el asesinato de Isaac Martínez en Cappont hace veinte años

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La jueza ha decidido mantener la libertad provisional para el único acusado del asesinato de Isaac Martínez en Cappont el 9 de noviembre de 2006. Lo investigado, J.R.M, estaba citado este martes por la mañana por la magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lleida Plaza número 4 para, en el caso procedente, modificar su situación personal. La acusación particular pedía el ingreso preventivo en la prisión después de un informe balístico de la Guardia Civil.

El reciente informe de la Guardia Civil determinó que los restos encuentros en los pantalones del investigado son de tiro, contradiciendo lo que hicieron después del crimen, lo cual supuso la excarcelación. J.R.M., que siempre ha mantenido su inocencia, alegó entonces que nunca había disparado un arma de fuego y que los restos que le detectaron correspondían a la manipulación de una batería de coche. J.R.M. ha sido para los Mossos d'Esquadra el único sospechoso del crimen.

El abogado de la acusación particular, Pau Simarro , ha explicado a la salida de la Audiencia de Lleida que el informe no ha sido suficiente para que el investigado ingresara en la prisión, pero que, desde el punto de vista de la jueza, "abre puertas a nuevas investigaciones". Así pues, la jueza ha mantenido la situación del acusado -libertad provisional- y "acuerda el ingreso en la prisión si esta persona no acude al llamamiento del juzgado".

La acusación particular era la única que pedía el ingreso en la prisión después de que el ministerio fiscal también considerara que se tienen que hacer nuevas diligencias. Simarro afirma que "el informe de la Guardia Civil es ampliatorio y dice que no hay duda que los restos de tiros que tenía el acusado en su ropa son, inequívocamente, salidas de un arma de fuego. Nosotros no vemos dudas posibles".

Sin embargo, el abogado afirma que tienen "esperanza" porque "si se practican nuevas diligencias de investigación, estas ratificarán lo que ya conocemos: que la persona investigada utilizó el arma de fuego y lo utilizó en el sitio del asesinato".