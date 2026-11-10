Morón (PSC Lleida) prevé una “campaña dura” y admite que la suya es una “candidatura accidental”

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La candidata del PSC por Lleida, Cristina Morón, prevé que la campaña electoral para el 29-N será dura por los ataques de la derecha y la extrema derecha y en este sentido ha asegurado que no tienen “miedo” de rebatirlos. Morón ha reconocido que la suya ha sido una “candidatura accidental” por la dimisión de Montse Mínguez a raíz de la publicación de los negocios inmobiliarios de su pareja, pero se ha mostrado convencida de que podrán mantener los resultados de las pasadas elecciones, que les dieron a 2 diputados. Asimismo, no ha descartado contar con Mínguez para algunos actos de campaña y ha asegurado que “ella siempre está invitada a todo”. A falta de concretar el calendario, de momento, no se prevé que Pedro Sánchez visite Lleida para hacer campaña.

Morón ha explicado cómo fue su designación como candidata por Lleida para el 29-N, de una forma “accidental” después de la dimisión de Montse Mínguez y ha comentado que sólo tuvo media hora para pensárselo después de recibir la llamada del presidente Illa. Ha decidido aceptar el reto convencida de que podrán mantener a los dos diputados de la circunscripción y que, por lo tanto, el PP no conseguirá recuperar la representación leridana en el Congreso.

Preguntada sobre qué papel jugará Montse Mínguez en la campaña, Morón ha explicado que están en contacto con ella, “dándole apoyo y ofreciéndole espacio”. Asimismo, ha dicho que si quiere venir a un acto o mitin “siempre será bienvenida porque es una gran militante y política”. Durante la campaña está previsto que venga el candidato por Barcelona, Jordi Hereu, pero de momento no está confirmado que haya ningún acto o mitin con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

Morón ha asegurado que irá a Madrid a defender las políticas de Sánchez pero con la “mirada puesta en Lleida”. En esta línea, ha señalado que la política municipal “le ha enseñado todo” por el hecho de que es muy “exigente”, y también ha puesto en valor su tarea a la Diputación de Lleida como responsable de infraestructuras viales, una carpeta que le ha permitido conocer alcaldes del mundo rural.