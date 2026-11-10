Nuevos vinilos para las fuentes de agua potable de la ciudad de Lleida

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La empresa concesionaria del servicio de agua y alcantarillado, Aqualia-Aigües de Lleida, presentó este lunes los nuevos vinilos decorativos que ya ha instalado en sesenta fuentes de toda la ciudad. Se trata de cuatro vinilos de color rojo, verde, azul y marrón. A la presentación asistió el alcalde, Fèlix Larrosa, y la teniente de alcalde de Gestión de la Ciudad, Begoña Iglesias.

Destacaron que Lleida tiene 340 fuentes de agua potable, una cada 450 habitantes, que es el doble que en Barcelona y el triple que en Madrid. A su vez, la Paeria informó ayer que retirarán 3.490 contenedores, que serán sustituidos por unos nuevos por el nuevo servicio de limpieza.