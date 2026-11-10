El primer fin de semana que el hospital Arnau de Vilanova de Lleida puede tratar ictus graves, sin casos

Este pasado fin de semana ha sido el primero en el que el Arnau de Vilanova ha podido practicar trombectomía mecánica en horario diurno, después de que el departamento de Salud decidiera ampliar el horario para practicar estos tratamientos en los casos de ictus graves. Sin embargo, fuentes del hospital señalaron que no hicieron ninguna intervención de este tipo.

Desde que se empezaron a practicar estas operaciones en 2019 y hasta el pasado junio, el Arnau solo tenía capacidad para hacerlas de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas por la falta de médicos especializados. Fuera de ese horario, debía derivar a los parienctes a la Vall d’Hebron de Barcelona, un hecho que causó un gran revuelo social y político. Ante esta situación, el Govern pactó con los Comuns garantizar el tratamiento ininterrumpido en Lleida, y que lo haría por fases. De este modo, a partir de junio incrementó el horario a 12 horas diarias entre semana (8.00 a 20.00 horas) y desde este pasado fin de semana también se pueden hacer estas operaciones los sábados y domingos. Los ictus graves que sucedan en horario nocturno se seguirán derivando a Barcelona. No obstante, el Govern aseguró que ampliará el servicio las 24 horas de los 365 días del año a partir de finales de 2027.

“Sin duda es una gran mejora que puedan practicar trombectomías los fines de semana, pero no debemos conformarnos y hay que exigir al Govern que cumpla con lo que se comprometió”, dijo Carme Monsó, de la Associació Malalts Ictus Lleida (AMILL). “No hay que tirar la toalla y hay que seguir insistiendo en tener una atención contra los ictus graves las 24 horas todos los días del año en Lleida”, concluyó Monsó.