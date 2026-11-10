Trenes de servicios de mínimos de Rodalies cancelados por la huelga en Lleida y menos usuarios de lo habitual

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El inicio de la jornada de huelga en Lleida se ha traducido con poco movimiento de pasajeros a Rodalies y, como mínimo, un tren previsto en los servicios mínimos cancelado, el de la RL3 en dirección a Cervera de las 8.03 horas no ha salido porque el maquinista no se ha presentado. La alta velocidad, en cambio, ha circulado con normalidad, aunque muchos viajeros han llegado antes de tiempo a la estación de Lleida-Pirineus para tener margen si había incidencias. Por si acaso, una flota de autobuses esperaba en el exterior de la estación para llevar a Barcelona a los pasajeros de algún tren que no saliera. Los usuarios respetan los motivos de la huelga, pero aseguran que siempre son los más perjudicados.

Además del tren de servicios mínimos que no ha salido, Rodalies tenía anunciadas otras cancelaciones a lo largo del día. Con salida desde Lleida, no tenían que circular los trenes de la RL3 en dirección a Cervera de las 10.42 y de las 14.16 horas, ni la RL4 en Manresa de las 12.02 y la RL4 en Les Borges Blanques de las 13.07. Con respecto a las llegadas, estaban anunciadas cancelaciones de la RL3 de Cervera en las 8.27 y en las 13.23, y la de Les Borges Blanques a las 10.05.

Asimismo, ha habido trenes de servicios mínimos con destino a Lleida que no han llegado, cosa que ha afectado a muchos usuarios de otras poblaciones que se desplazan en la capital de la demarcación, como Tàrrega, Cervera o Les Borges Blanques.

Entre los usuarios afectados por las cancelaciones esta mañana estaba Gustavo Peraza, ingeniero industrial y usuario habitual de la RL3, que cada día coge este tren, para ir al trabajo en Cervera. El tren de las 8.03 no ha salido desde Lleida y le han indicado que tendría que esperar al siguiente. Ayer ya no pudo volver en tren de Cervera a Lleida y tuvo que hacer el trayecto en autobús. “Nos está afectando como usuarios porque ni nos podemos desplazar al trabajo ni volver”, lamenta. Como jefe de equipo, asegura que tiene que ser a su puesto de trabajo y que la situación le limita el margen de maniobra. De cara a mañana, que considera el día más complicado de la huelga, ya tiene previstas alternativas, igual que el personal bajo su responsabilidad.

En la estación de Lleida-Pirineus, los trenes de alta velocidad en dirección a Madrid o a Barcelona con parada en Lleida han funcionado con normalidad, pero muchos viajeros han llegado antes de tiempo por si surgían incidencias. Por si algún tren no salía, había una flota de autobuses preparada en el exterior de la estación para llevar a los pasajeros a Barcelona. Xavi Azuaza, trabajador de Audi, viajaba a Madrid para hacer una formación. Explica que ayer consultó los servicios mínimos, que eran del 75%, y que confió, aunque ha venido con la incertidumbre de saber si el tren saliera. Ahora le preocupa el retorno, ya que si se tiene que quedar en Madrid, duda mucho poder volver mañana a Lleida debido a la huelga general anunciada.

Camilo Andrés Guerrero, delineante industrial que trabaja en Mollerussa, ha llegado a Lleida en AVE desde Barcelona. Es un cliente habitual del tren de las 5.50 horas desde Sants y explica que normalmente hay 10 o 15 asientos vacíos por vagón, pero hoy la mayoría estaban ocupados. Para él, es un indicador de que los viajeros han prevenido la huelga y han adelantado el viaje. El también se ha prevenido y ha avisado amigos de Lleida por si hoy no puede volver a Barcelona y se tiene que quedar a dormir en Lleida.