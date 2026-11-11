Los piquetes sindicales en Lleida: pedían en los comercios bajar la persiana, han cortado vías y han roto cristales de bancos

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Dos columnas de piquetes han recurrido la mañana de este miércoles el eje comercial de Lleida en el marco de la huelga general, pidiendo en los establecimientos abiertos que bajaran la persiana. Los manifestantes, unas 800 personas, han cortado unos minutos las avenidas Cataluña y Príncipe de Viana, han hecho pintadas y han roto cristales de una oficina bancaria y de un local de la Fundació la Caixa.

Las dos columnas han salido del mismo punto, pero no se han unido en ningún momento del recorrido. Había, principalmente, personas de UGT y CCOO por una lado y de CGT y CNT por el otro, y también representantes de la PAH y de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya.

Entre cánticos a favor de la huelga, los piquetes han hecho paradas en grandes establecimientos como la cadena de ropa Stradivarius o el McDonald's, y delante del Ayuntamiento de Lleida han encendido bengalas y han tirado algunos petardos. Muchos locales iban bajando la persiana al paso de los manifestantes.

El seguimiento de la huelga en los comercios no ha sido masivo, aunque había locales cerrados, sobre todo pequeños, pero también grandes cadenas como Cortefiel. Muchos tenderos han defendido el derecho a trabajar, a pesar de compartir los motivos de la huelga.

A escala general no ha habido incidentes graves excepto la tensión con algún comerciante para no bajar la persiana y con la policía delante la sede del PSC. Según fuentes de los Mossos d'Esquadra, hasta al mediodía no había habido ningún detenido ni ninguna incidencia relevante en el orden público.