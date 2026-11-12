Retrasos generalizados en Rodalies por las lluvias y los problemas derivados de la huelga general

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El servicio de Rodalies funciona con las frecuencias de paso alteradas a causa del nuevo episodio de lluvias que afecta Catalunya este jueves y de las afectaciones operativas derivadas de la huelga general del miércoles. Fuentes de la compañía han indicado que la falta de trenes colocados en las cabeceras de línea ha hecho que el servicio no haya podido arrancar con normalidad en muchos puntos.