El ayuntamiento de Lleida implementará un servicio público de alquiler de bicis el próximo año con una veintena de puntos de aparcamientos

El ayuntamiento implementará un servicio de alquiler de bicicletas el próximo año que contará con un centenar de bicis y una veintena de aparcaderos. Así lo informó ayer el gobierno municipal en la comisión de Seguridad y Movilidad de ayer, después de hacer una consulta previa a empresas del sector para analizar la viabilidad de implantar este servicio. Según ha podido saber este diario, la Empresa Municipal de Agenda Urbana (EMAU) sería la encargada de hacer un informe sobre cómo debería funcionar este nuevo sistema, pero en un principio se prevé que de las 100 bicicletas que prestarían servicio, unas 80 se destinarían a alquiler ordinario y estarían repartidas por aparcamientos por el centro de la ciudad, mientras que las 20 restantes serían para “alquileres de larga duración”. En la comisión el gobierno no concretó cuándo podría ponerse en funcionamiento, pero prevé que sea a lo largo del 2027. Tampoco se especificó cuánto costaría su despliegue ni el coste por usar este medio de transporte.

La implantación de un sistema de alquiler de bicis es una iniciativa que el ayuntamiento lleva sondeando desde el principio del mandato. A finales de 2024 la Paeria encargó un estudio de viabilidad y, en su informe justificativo, defendía que este sistema facilitaría los desplazamientos sostenibles y ayudaría a consolidar la bicicleta como alternativa al vehículo privado. También argumentaba que facilitaría probar este transporte “a usuarios nuevos y dudosos” y que la ciudad “dispone de una red de carril bici en gran parte de la trama urbana, además de vías pacificadas que permitirían el uso de las bicis”.

Por su parte, el Comú criticó la demora en la puesta en marcha del parking de bicis de la estación de buses. Su concejala, Laura Bergés, instó al consistorio a reclamar a la Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) que lo implante cuanto antes.

Refuerzo de la L7 con otro bus la próxima semana El ayuntamiento reajustará los horarios de paso de la línea L7 de buses urbanos (Costa de Mangraners-Secà de Sant Pere) y reforzará la ruta con un vehículo más a partir de la próxima semana. Unas medidas que el consistorio y la empresa concesionaria de este servicio, Autobusos de Lleida-Moventis, toma después de las quejas de los usuarios por la falta de frecuencias y el colapso de esta ruta en las horas punta. La teniente de alcalde de Seguridad y Movilidad, Cristina Morón, dijo que el bus adicional que se incorporará a esta ruta se quitará de la línea L20 (Ronda), ya que actualmente no tiene problemas de saturación de viajeros ni de frecuencias. Por otro lado, aseguró que las quejas de los estudiantes de la Caparrella por la línea L10 se han solucionado y que actualmente la ruta funciona con normalidad. Lo afirmó después de que a finales de octubre estudiantes de este complejo educativo se manifestaran frente a la Paeria para pedir un refuerzo de la ruta. Por otro lado, en la comisión de Movilidad de ayer se informó que el ayuntamiento adquirirá dos autobuses de segunda mano para suplir a otros dos que actualmente se encuentran fuera de servicio. Paralelamente, el gobierno comunicó que está ultimando el proyecto que permitirá dotar a los agentes de la Guardia Urbana de pistolas eléctricas. Hay agentes que ya están siendo formados para utilizarlas.