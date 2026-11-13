MOVILIDAD
El ayuntamiento de Lleida implementará un servicio público de alquiler de bicis el próximo año con una veintena de puntos de aparcamientos
Prevén contar con un centenar de bicicletas repartidas por el centro de la ciudad. El consistorio lleva desde principios de mandato analizando la viabilidad de implantarlo
El ayuntamiento implementará un servicio de alquiler de bicicletas el próximo año que contará con un centenar de bicis y una veintena de aparcaderos. Así lo informó ayer el gobierno municipal en la comisión de Seguridad y Movilidad de ayer, después de hacer una consulta previa a empresas del sector para analizar la viabilidad de implantar este servicio. Según ha podido saber este diario, la Empresa Municipal de Agenda Urbana (EMAU) sería la encargada de hacer un informe sobre cómo debería funcionar este nuevo sistema, pero en un principio se prevé que de las 100 bicicletas que prestarían servicio, unas 80 se destinarían a alquiler ordinario y estarían repartidas por aparcamientos por el centro de la ciudad, mientras que las 20 restantes serían para “alquileres de larga duración”. En la comisión el gobierno no concretó cuándo podría ponerse en funcionamiento, pero prevé que sea a lo largo del 2027. Tampoco se especificó cuánto costaría su despliegue ni el coste por usar este medio de transporte.
La implantación de un sistema de alquiler de bicis es una iniciativa que el ayuntamiento lleva sondeando desde el principio del mandato. A finales de 2024 la Paeria encargó un estudio de viabilidad y, en su informe justificativo, defendía que este sistema facilitaría los desplazamientos sostenibles y ayudaría a consolidar la bicicleta como alternativa al vehículo privado. También argumentaba que facilitaría probar este transporte “a usuarios nuevos y dudosos” y que la ciudad “dispone de una red de carril bici en gran parte de la trama urbana, además de vías pacificadas que permitirían el uso de las bicis”.
Por su parte, el Comú criticó la demora en la puesta en marcha del parking de bicis de la estación de buses. Su concejala, Laura Bergés, instó al consistorio a reclamar a la Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) que lo implante cuanto antes.