Educación convocará oposiciones para 1.140 plazas de docentes: estas son las materias con más oferta

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El departamento de Educación anunció este jueves que convocará unas nuevas oposiciones docentes con 1.140 plazas. Del total, 945 corresponden al cuerpo de profesores de Secundaria (ESO), 168 para el de maestros en la etapa de Infantil y Primaria, y 26 plazas para el cuerpo de escuelas oficiales de idiomas. Las especialidades con más plazas ofrecidas corresponden a las materias en las que durante los últimos cursos se ha constatado una necesidad más elevada de profesionales docentes.

Estas son Lengua catalana y literatura, con 251 plazas; Lengua castellana y literatura, con 145; y Matemáticas, con 143. Como novedad, en esta convocatoria de concurso de oposición, el C2 de catalán será un requisito y no un mérito. Asimismo, los aspirantes que no tengan el certificado se podrán presentar a una prueba específica para obtenerlo.

Las solicitudes se podrán presentar durante los diez días posteriores a la publicación de la resolución en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). El proceso selectivo está previsto que finalice antes de finales de junio de 2027.