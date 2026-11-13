Rodalies registra una nueva jornada retrasos generalizados por una “incidencia operativa”

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Rodalies vuelve a registrar retrasos generalizados este viernes por la mañana por una “incidencia operativa”, según han indicado fuentes de Renfe. Las mismas fuentes han apuntado que esta incidencia está relacionada con la disponibilidad de maquinistas y trenes. Por otra parte, se ha producido también un robo de cable que afecta a la señalización entre Fabra i Puig y Montcada y Bifurcació. Esta segunda incidencia afecta a los trenes de la R4, con retrasos de una media hora por término medio, y de la R7. Renfe ha establecido un servicio de refuerzo por carretera entre Sant Vicenç de Calders y Vilanova i la Geltrú, con paradas intermedias; y entre Manresa y Terrassa Estación del Norte.