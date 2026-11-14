Decenas de personas okupan unas granjas abandonadas en la partida de Copa d’Or de Lleida

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La asociación de vecinos de la partida de Copa d'Or denuncia que unas granjas abandonadas del Camí Vell d'Albatàrrec llevan okupadas varios años por parte de decenas de personas sintecho que “cometen robos en las fincas colidantes, degradan y ensucian el entorno y causan diversos incidentes, como peleas y algún incendio”, explica el presidente vecinal, Xavier Samara.

La okupación empezó hace unos tres años, señala Samara. Durante este tiempo, “también han llegado a okupar tres casas cercanas, que los propietarios tuvieron que tapiar finalmente para evitar que vuelva a suceder”, indica. El presidente vecinal lamenta que “los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana vienen siempre que les llamamos y llevan a cabo redadas, por lo que saben quiénes son los okupas y los tienen controlados, pero siempre nos dicen que no pueden hacer nada más”.

Así pues, la asociación reclama medidas al ayuntamiento para garantizar la desokupación de estas grandes naves, y consideran que la mejor forma es derribándolas. “Nos consta que la Paeria ha requerido a la propiedad una actuación, pero ha alegado que no dispone de medios económicos para costear un derribo”, explica Samara.

Por su parte, fuentes municipales explican que la Paeria es consciente de la situación y que el departamento de disciplina urbanística está al cargo para buscar soluciones, aunque señalan que la responsabilidad de derribar las granjas es de los propietarios, con quienes han tratado de mantener reuniones conjuntas con los cuerpos policiales.

El grupo municipal del PP alertó en enero sobre la aparición de un campamento ilegal en este recinto, en el que hay “puertas metálicas abiertas, muros derrumbados y otras vías que facilitan la entrada sin ningún tipo de vigilancia”. Asimismo, constató que en el interior hay ropa tendida, sábanas, garrafas de agua y hasta un perro.

Por otra parte, la asociación de vecinos reclama arreglar el Camí del Sot de Fontanet, que conecta la ciudad con la depuradora municipal, ya que “cada día lo cruzan dos tráilers con toneladas de lodos, y este tráfico pesado constante ha causado un importante deterioro del firme”, explica Samara.

La Paeria ha aprobado la licitación del contrato del mantenimiento de los caminos de l’Horta para el año que viene, por un importe de 262.809 euros. Contempla actuaciones planificadas y urgentes.