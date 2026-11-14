El jurado declara culpable de asesinato al acusado de matar a un taxista en La Bordeta

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El jurado popular declaró ayer por la noche culpable de asesinato, con ocho votos favorables y uno desfavorable, al acusado de matar a un taxista en la calle Sifó de La Bordeta el 10 de abril de 2022. El jurado popular consideró probado que John David Cachimbo Gamboa, de 25 años, fue el último cliente de Mohamed Ezzeriaga, de 43 años, se subió en la parada de la avenida Blondel y, minutos después, de manera sorpresiva y sin que pudiera defenderse, le asestó un total de 26 puñaladas que acabaron con su vida.

De esta forma, el jurado popular, que se encerró sobre las 11.00 horas a deliberar, dio validez a la prueba indiciaria aportada por los Mossos d’Esquadra y argumentada por la fiscal Pilar Mesalles y el abogado de la familia de la víctima, Carles López, que ejercía la acusación particular. Uno de los principales elementos que destacados durante la lectura del veredicto es la presencia del ADN (perfil genético) del acusado en el mango del cuchillo de uso profesional con el que asesinaron al taxista, que fue encontrado dentro de un contenedor a escasos metros del lugar del crimen. Los Mossos d’Esquadra lo cotejaron con la saliva de un escupitajo y de una lata y un laboratorio externo de Zaragoza consiguió hallarlo. Un cuchillo que tenía un número de serie y que había adquirido una empresa cárnica de Ponent donde el acusado trabajó durante tres meses justo antes del asesinato. También argumentaron que en el domicilio de Cachimbo Gamboa, los investigadores hallaron uno similar. Otro indicio es la pisada que había en el asiento del conductor, que coincidía con el de unas deportivas que el acusado mostró en Facebook. También que su móvil fue localizado cerca de la parada de taxis de Blondel, donde la víctima recogió a su último cliente. La magistrada presidenta del tribunal fijará ahora la condena (ver desglose). La defensa confirmó ayer que recurrirá.