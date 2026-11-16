Las tropas de Felipe V derribaron el 80% de Lleida: "sufrió un urbicidio, lo perdió todo y se construyó una nueva ciudad que no tenía nada que ver con la anterior"

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El miércoles se cumplió el 319 aniversario de la caída de Lleida ante las tropas borbónicas de Felipe V durante la guerra de Sucesión (1701-1714), lo que supuso la destrucción del 80% de la ciudad para obtener la piedra con la que construirían la gran fortaleza militar del Turó de la Seu Vella. “Lleida sufrió un urbicidio, lo perdió todo y se construyó una nueva ciudad que no tenía nada que ver con la anterior”, explicó el doctor en Historia Gerard Pamplona, que ayer ofreció una conferencia en la Seu como parte del acto conmemorativo del 11 de noviembre de 1707.

Lleida quedó completamente destruida a nivel urbanístico, pero también a nivel político, ya que “perdió todo su sistema de representación y se aplicó un nuevo gobierno en el que se asignó una mayoría de concejales militares, con lo que aumentó la corrupción”, señaló el historiador. Asimismo, el triunfo borbónico significó la abolición del Estudi General, la primera universidad de la Corona de Aragón, y “Lleida perdió su tejido social y económico durante más de 150 años, lo que causó el estancamiento de la que era la segunda ciudad de Catalunya, que pasó a ser completamente secundaria”, añadió. Pamplona destacó que “muchos de los problemas urbanos y sociales actuales de la ciudad derivan de este punto de inicio, como la prohibición de expandirse hacia Gardeny por orden militar”.