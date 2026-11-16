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ADMINISTRACIÓN

Una vecina de Lleida denuncia meses de espera para empadronarse porque su nombre no figura en el contrato de alquiler: “Es indignante”

La Urbana acudió al domicilio para comprobar si reside en él

La afectada, Maria Jesus Sylvia. - PAU PASCUAL PRAT

La afectada, Maria Jesus Sylvia. - PAU PASCUAL PRAT

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ELENA MONTAÑÉS
LLEIDA

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Maria Jesus Sylvia, que vive y trabaja en Lleida, denunció a SEGRE que aún no ha conseguido empadronarse en la ciudad, a pesar de que lleva intentándolo desde el pasado mes de agosto, cuando inició los trámites en la Oficina Municipal de Atención Ciudadana (OMAC). Aunque asegura que aportó facturas de suministro (agua, luz y gas) que abona cada mes y los pagos correspondientes a su piso de alquiler, “en el contrato figura el nombre del propietario de la inmobiliaria y no el de esta empresa”, único motivo por el que la Paeria no formalizó entonces la inscripción. Destacó que esta es la única traba administrativa que el ayuntamiento ha aducido para no tramitar su solicitud, que todavía no ha sido resuelta. Añadió que después de que la presentara sin éxito, le notificaron que su caso se trasladaría a los servicios sociales.

Más tarde, le informaron de un error administrativo y que debía esperar una visita de la Guardia Urbana para comprobar que realmente vive en la dirección facilitada. “Hasta cuándo tengo que demostrar que no soy una okupa para empadronarme”, aseveró. “Es indignante. Con los recibos, no hay suficiente, no les sirven”, añadió. La semana pasada, la Guardia Urbana se presentó a su domicilio, por segunda vez, para comprobar que residía de forma habitual. “Me pidieron el DNI y me dijeron que darían parte a la OMAC”, aseguró. Lamentó que, en una tercera ocasión, si no la hubieran encontrado en casa, “el proceso habría quedado sin efecto”.

“Detrás de cada expediente, hay una persona, una vida y unas necesidades. Nadie debería sentirse bajo sospecha por quererse empadronar”, afirmó.

Por todo ello, Maria Jesus Sylvia denunció que esta situación también tiene consecuencias prácticas. “Aún continuó constando en el censo electoral de mi pueblo y me preocupa tener que desplazarme para votar el 29-N”, aclaró. “No pido privilegios, solo poder ejercer mi derecho al empadronamiento y una administración que resuelva los problemas sin generar más angustia”, reivindicó.

El ayuntamiento, según Sylvia, le ha informado de que la próxima semana dispondría del certificado.

Sentencia pionera sobre el derecho fundamental al padrón

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dictó la semana pasada una sentencia pionera al considerar que la negativa del ayuntamiento de Martorell a empadronar a una vecina vulnera el derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación. El fallo señala que el consistorio le ha negado la existencia de una relación jurídico privada, a pesar de la justificación de la residencia efectiva en el municipio y que la negativa puede dificultar el acceso a varios derechos. Sin embargo, la sentencia considera que no hay prueba suficiente para determinar que se han vulnerado estos derechos, como el de voto, por lo que rechaza el reconocimiento de una indemnización por daños y perjuicios. Asimismo, remarca que la inscripción en el padrón es una obligación de las administraciones locales y que su finalidad es acreditar el lugar donde reside una persona.

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