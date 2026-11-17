Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La Asociación de Paraplégicos y Discapacitados Físicos de Lleida (Aspid) muestra su preocupación por la poca disponibilidad de taxis adaptados para personas con movilidad reducida en la ciudad, al asegurar que los usuarios que necesitan estos vehículos tienen cada vez más dificultades para conseguirlos, incluso cuando los solicitan con varios días de antelación. Aspid ya trasladó esta problemática al ayuntamiento el pasado agosto, “pero desde entonces la situación no ha mejorado”, lamenta.

El Real Decreto 1544/2007 del 23 de noviembre de 2007 ya establecía que al menos el 5% de las licencias de taxi deben corresponder a vehículos adaptados. Según los datos publicados en 2025, Lleida disponía de 99 licencias y solo 4 taxis adaptados, por debajo del mínimo de 5 que le correspondería. No obstante, las exigencias aumentaron con la aprobación del Decreto 209/2023 del 28 de noviembre de 2023, por el que se aprobó el Código de accesibilidad de Catalunya. Su artículo 97 establece un mínimo de tres taxis accesibles para los primeros 20.000 habitantes de los municipios, y un vehículo más por cada 15.000 habitantes adicionales. Así, Aspid señala que la ciudad —con 147.369 empadronados— debería disponer de un mínimo de 12 taxis adaptados. Por tanto, el déficit es de ocho vehículos. El Código entró en vigor el 1 de marzo de 2024 y establece un plazo máximo de tres años para alcanzar progresivamente estas proporciones, que finaliza el próximo 1 de marzo.

Por su parte, el gobierno municipal confirmó que prevé sumar siete nuevas licencias de taxi adaptado para cumplir la normativa. Junts lo explicó hace tres semanas y reclamó un calendario concreto para su adjudicación, así como “garantías para evitar nuevos retrasos y conocer si la ampliación será suficiente para cubrir las necesidades y garantizar la accesibilidad de este servicio en la ciudad”. La Paeria no ha concretado cuándo prevé llevarlo a cabo.

Un colectivo de asociados de Aspid se ha dirigido recientemente a la junta directiva de la entidad para exponer que la falta de taxis adaptados “genera incertidumbre y condiciona aspectos esenciales de la vida cotidiana, como asistir a visitas médicas, ir a trabajar o estudiar, hacer gestiones o participar en actividades sociales y de ocio, por lo que afecta directamente a la autonomía personal y las posibilidades de desarrollar una vida independiente”.