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El Govern ha aprobado este martes una compensación económica de 50 euros por noche para los docentes que participen en colonias y otras salidas escolares con pernoctación fuera del centro educativo. La consellera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó, ha explicado que la medida quiere reconocer una tarea que durante años ha dependido del "voluntarismo" del profesorado y del personal educativo. Niubó también ha anunciado que antes de que acabe noviembre el Departamento publicará una instrucción para compensar las colonias con un día festivo y reforzar la protección jurídica de los profesionales ante posibles incidentes o accidentes. La consellera confía en que las medidas ayuden a recuperar las colonias en los centros que este curso han dejado de hacer.

El acuerdo aprobado por el Consejo Ejecutivo establece un complemento específico de 50 euros por cada noche que los docentes pasen fuera de su domicilio habitual por participar en una actividad educativa. La compensación se enmarca en el Acuerdo sobre mejoras del sistema educativo y de las condiciones de trabajo del personal funcionario docente.

Niubó ha defendido que se trata de una retribución "merecida" por un trabajo que se desarrolla fuera de la jornada y del centro habituales. En declaraciones a los medios, ha recordado que las colonias y las salidas con pernoctación han dependido durante muchos años de la disponibilidad voluntaria de los profesionales.

La compensación económica se complementará con una instrucción que el Departamento prevé publicar antes que acabe el mes. Según ha explicado la consellera, permitirá que los docentes que participen en colonias puedan compensar esta dedicación con un día festivo, de acuerdo con la organización del centro educativo.

La misma instrucción también reforzará la seguridad jurídica de los profesionales para que, en caso de incidentes o accidentes con alumnos durante las salidas, tengan la misma cobertura que cuándo desarrollan su actividad en el centro.

Ratios de acompañamiento y alumnado con necesidades específicas

El acuerdo fija orientativamente una noche de pernoctación a educación infantil, dos en primaria y tres en ESO, bachillerato y formación profesional. También establece, con carácter general, un máximo de dos personas compensables por grupo clase, aunque prevé superar las ratios cuando hagan falta más acompañantes.

Las ratios de acompañamiento son de una persona por cada ocho alumnos en el segundo ciclo de infantil, una por cada doce de primero a cuarto primaria, una por cada dieciocho en quinto y sexto, una por cada veinte en la ESO y una por cada veinticinco en los estudios postobligatorios.

En el caso del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo de tipo A (NESE A), el personal adicional necesario para garantizar la atención también tendrá derecho a los 50 euros por noche y no computará dentro del límite general de dos personas compensables por grupo clase.

Niubó ha asegurado que el objetivo es mejorar las condiciones de los profesionales y recuperar el valor pedagógico de las estancias escolares. La consellera ha reconocido que este curso las colonias se han visto afectadas por el boicot impulsado en numerosos centros y ha expresado la confianza en que las nuevas compensaciones contribuyan a recuperar estas actividades.