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Las obras del centro comercial Shopping Promenade Lleida, en Torre Salses, avanzan a buen ritmo y ya se han levantado los pilares del futuro complejo, que tendrá 56.000 metros cuadrados y unas 120 tiendas. Los trabajos empezaron en junio y, tras una primera fase de movimiento de tierras y cimentaciones ya se están construyendo los edificios del centro comercial.

Las obras las están llevando a cabo las empresas Romero Polo, Sorigué y Dragados y sus promotores, Eurofund y Frey, invertirán 145 millones en su construcción. Una vez estén terminados los edificios comerciales, se procederá a la urbanización de la zona, la plantación de un millar de árboles y la zona de aparcamientos. La previsión es que las obras estén terminadas a finales de 2027 y el centro comercial genere 400 puestos de trabajo directos y atraiga entre 5 y 6 millones de visitantes al año.