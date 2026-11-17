Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“Baja rápido al parking porque me parece que hay un conductor muerto dentro de un coche con el motor en marcha y apenas se puede respirar por el humo”. Esto es lo que le dijo a Jordi Castellnou, cabo de la Policía Científica de los Mossos d'Esquadra en Ponent, su pareja cuando le llamó la tarde del pasado 31 de octubre.

El policía, que estaba de guardia no presencial en su domicilio, no lo dudó y bajó al parking comunitario de la calle Pau Claris. “Entré en el garaje y el ambiente era irrespirable por el humo y los gases. En el primer momento, por mi profesión, pensé que podía tratarse de un suicidio pero descubrí que el conductor había sufrido algún tipo de indisposición”.

La víctima era Andrés Rodero, de 65 años, y había sufrido una severa bajada de azúcar (hipoglucemia) al fallarle el sensor de la bomba de insulina que llevaba por padecer diabetes tipo 1.

“Lo primero que hice es apagar el motor. Tenía la cabeza hacia delante, no tenía constantes vitales, estaba totalmente inconsciente y no respiraba. Le saqué del coche y le hice las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Poco después empezó a respirar y lo puse en posición lateral de seguridad, pero seguía inconsciente”, explica Jordi Castellnou. Simultáneamente, su pareja, desde fuera del parking y que estaba con la bebé de ambos de ocho meses, llamó al 112. También dejaron la puerta del parking abierta para que se ventilara.

Minutos después llegaron dos ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que siguieron con las maniobras de reanimación y le administraron medicación, hasta que recuperó la consciencia”. Fue evacuado con pronóstico grave al hospital Arnau de Vilanova, donde el policía acudió para interesarse por su estado.

“Le estoy muy agradecido. Si no llega a ser por él, ahora no lo estaría explicando”, aseguró ayer Andrés Rodero en el reencuentro con Jordi Castellnou que tuvo lugar en la comisaria de los Mossos d’Esquadra de Lleida, del que SEGRE fue testigo.

El conductor recuerda cómo lo vivió: “Solo recuerdo que aparqué, intenté bajarme del coche pero nada más. No me dio tiempo ni a parar el coche”.

Cuando recuperó la consciencia ya estaba en una camilla. “En el Arnau de Vilanova me dijeron que había vuelto a nacer. He tenido suerte porque, si no hubiera intervenido nadie en esos instantes, no lo hubiera contado”, afirmó. Temían que tuviera secuelas pero no ha sido así. Ese mismo día le pusieron un nuevo sensor.