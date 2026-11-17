Publicado por ELENA MONTAÑÉS LLEIDA Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Lleida, a través de la concejalía de Acción e Innovación Social del Instituto Municipal de Ocupación (IMO) ha impulsado la quinta edición de Citas laborales Inclusivas, con el objetivo de fomentar la inserción de personas con discapacidad.

En total se han presentado 12 empresas, que buscan unos 13 perfiles profesionales entre los cuales, personal de limpieza, peón de jardinería, dependiente, auxiliar administrativo o repartidor, entre otros.

Según ha explicado la responsable del servicio de intermediación laboral del IMO, Dolors Montagut, durante la mañana se han llevado a cabo ocho turnos de entrevistas rápidas, de cinco minutos, por lo que en total se han realizado unas 100 entrevistas en total. Según los perfiles, las personas participantes han podido participar en más de un turno.

Las ofertas se publicaron previamente, por lo que las empresas pudieron hacer una primera selección de los aspirantes. “Ya no es un primer contacto, sino que hoy ya es un paso más del proceso”, asegura Montagut.

Guillermo Castro, uno de los aspirantes, ha explicado que tras recibir asesoramiento laboral con el IMO, le recomendaron participar en esta sesión de entrevistas. “Es mi primera vez y creo que es una buena oportunidad para conocer las empresas y cocentrar todo el proceso en un solo día”, ha añadido. Castro ha participado en tres entrevistas.

Por su parte, Amy Sumary es la segunda vez que asiste a las citas. “La primera vez me preseleccionaron de varias empresas. I escogí la que más me encajo. Estuve un año trabajando”, ha explicado Sumary. Ahora, le gustaría encontrar alguna oferta de media jornada para poder compaginarse con sus estudios.

El teniente de alcalde Carlos Enjuanes y el concejal de Ocupación, Xavier Blanco, han asistido a la apertura de la jornada y han destacado “la importancia de tener una actitud positiva” durante las entrevistas. Enjuanes ha remarcado que “cada persona tiene un trabajo ideal” y que “la clave está en encontrarle”, por lo que insistió en “confiar en el proceso”.

La técnica del IMO, Vivina Gràcia ha señalado que el objetivo no es tan solo cumplir con el 2% de trabajadores con discapacidad, sino “ir más allá”. Ha destacado que ya hay empresas que acuden al IMO para buscar a candidatos que puedan ajustarse a las vacantes de sus empresas.