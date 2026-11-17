Publicado por PER JOAN TEIXIDÓ PAU Lleida Creado: Actualizado:

Las últimas elecciones generales del 23J del 2023 dejaron una radiografía urbana contundente en la ciudad de Lleida: el mapa se pintó de rojo socialista, o color #20025 si quieren ser más concretos, o Pantone 485 si además son modernillos. Chocó tal avalancha, porque las elecciones anteriores, las del noviembre de 2019, los socialistas sólo ganaron en tres barrios. Los demás se los llevó Esquerra. Ai, los tiempos del Procés™ y de un tema que igual les suena: inde... pend...? No logro acordarme.

Total, que la jornada de elecciones en verano nos puso rojos, y Montse Mínguez (cuarta vez que hablo de ella en cinco días), logró la victoria con 19.367 votos, el 34,69% del electorado leridano, y casi duplicando a su más inmediato perseguidor, el PP, que logró 10.084 votos y el 18,06% de las papeletas.

En cambio, las fuerzas independentistas registraron una hecatombe: ERC se derrumbó de la primera posición de 2019 a la tercera plaza del 2023, perdiendo 9.000 votos por el camino. Junts le siguió de cerca en cuarto lugar perdiendo más de 3.000. En el tramo medio del escrutinio, Vox sumó 5.079 votos, superando por muy poco a Sumar. Y la CUP firmó su sentencia en el panorama urbano con sólo 952 apoyos, y perdiendo 2.300 votos desde las anteriores elecciones.

Por barrios: el PSC ganó en todos y el PP fue segundo en casi todos. Sólo perdieron esta posición en Balafia y en Raimat, a favor de ERC. Por su parte, Vox fue el tercer partido más votado en el Secà de Sant Pere, la Bordeta, Magraners, Pardinyes y la Mariola. Y Junts logró una meritoria tercera plaza en Ciutat Jardí.