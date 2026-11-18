Un coche de los Mossos ante el edificio de la calle Vallcalent donde tenía su oficina.Jordi Echevarria

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra ha arrestado durante la pasada madrugada a un vecino de Lleida, M.G.Q., por un supuesto delito de macroestafa financiera en la que habría al menos medio centenar de víctimas a las que habría timado una cuantía de tres millones de euros, según ha podido saber este diario. El detenido trabajaba para una conocida compañía aseguradora y, aprovechando su posición social y profesional y el renombre de la empresa, ofrecía paquetes de ahorro y de inversión “seguros, garantizados y de duración limitada” a sus clientes, entre ellos familiares, conocidos y amigos. Una vez aceptada la propuesta, facilitaba las cuentas a las que debían hacer los ingresos, la denominación que debía consignarse como beneficiario y el concepto de la transferencia.

La abogada que ha presentado una querella contra el arrestado en representación de ocho afectados destaca que utilizó documentación de la aseguradora para presentarlos como “productos estructurados, garantizados y vinculados” a la empresa.

Por su parte, la aseguradora señaló que adoptó medidas tan pronto tuvo conocimiento del caso, entre ellas la de poner fin a la relación mercantil con el acusado.