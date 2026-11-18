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La Paeria de Lleida sacará a licitación en los próximos días la segunda fase del proyecto para reducir los riesgos de inundabilidad en la canalización del río Segre. La actuación, presupuestada en 5,1 millones de euros, consistirá en rebajar la cota de la canalización del río en el tramo situado entre 100 metros aguas arriba de la pasarela de los Camps Elisis y 100 metros aguas abajo del Pont Vell con el objetivo de mejorar la capacidad de desagüe en episodios de avenida. El plazo de ejecución de los trabajos es de 7 meses y está previsto que las obras empiecen a principios de 2027. La actuación tiene que permitir desbloquear la construcción de nuevos equipamientos en el barrio de Cappont, como el nuevo instituto y el nuevo CAP.

Concretamente, el presupuesto del proyecto es de 5.141.527,51 euros. La licitación pasará a aprobación de la Junta de Gobierno Local y las obras está previsto que se inicien al principio de 2027, una vez completado todo el proceso de contratación de las tareas. La actuación se llevará a cabo a los dos márgenes del río, donde se adaptarán los taludes y se mantendrá, de manera general, la cota actual de los caminos existentes. También se reconstruirá un tramo de muro de contención de la avenida del Segre.

Los trabajos incluirán también el rebaje del paso de peatones bajo la pasarela de los Camps Elisis y bajo el Pont Vell para aumentar la sección de paso del agua. La intervención se centrará en los entornos inmediatos de estas dos infraestructuras, consideradas puntos críticos para la circulación del caudal.

Esta obra forma parte de los proyectos impulsados por el Ayuntamiento de Lleida con el fin de reducir los riesgos de inundación a la ciudad, de acuerdo con los organismos responsables en gestión hidrológica, como son la Confederación Hidrográfica del Ebro y la Agencia Catalana del Agua. Su desarrollo tiene que permitir evitar que el agua salga de la canalización en caso de avenida, garantizando que se soportan los caudales máximos previstos en periodos de 100 años y permitir así el desarrollo del sistema de equipamientos públicos en el margen izquierdo del río.

La primera teniente de alcalde y concejala de Agenda Urbana, Begoña Iglesias, ha destacado la importancia de avanzar con estos proyectos para incrementar la capacidad hidráulica de la canalización, ya que la reducción de los riesgos de inundabilidad tiene que permitir desbloquear la construcción por parte de la Generalitat del nuevo instituto y el nuevo CAP de Cappont y la ampliación de la escuela Camps Elsisi, entre otros. Las actuaciones de este proyecto están cofinanciadas por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Plan de Actuación Integrado de la Estrategia de Desarrollo Integral Local (EDIL).

La Paeria ya ha aprobado previamente el proyecto para la reconstrucción del muro de Grenyana y el de la ampliación del muro del parque de los Camps Elisis. También está redactando el proyecto del tramo siguiente de rebaje de la cota de la canalización, a partir de la pasarela del Liceo Escolar.

Por otro lado, el gobierno también ha dado cuenta de que mañana se incorporará un vehículo más a la línea L7 de Autobusos de Lleida para reforzar el servicio y mejorar la frecuencia de paso, tras las quejas de los usuarios por las aglomeraciones en horas punta. De esta forma, habrá diez vehículos en circulación en esta línea, que es la más utilizada de la red de transporte urbano. Asimismo, avanzó que prevé reforzar la flota de autobuses mediante la compra de dos vehículos, que entrarán en funcionamiento entre los meses de diciembre y enero y compensarán la retirada de dos vehículos antiguos.

Licitación de las obras de excavación de la Cuirassa

Durante la comisión de este miércoles se ha informado del inicio de la licitación de las obras de excavación, restauración y señalización de los restos arqueológicos del parque de la Cuirassa, el antiguo barrio judío medieval de la ciudad. Les obras incluyen la finalización de los trabajos de excavación para la recuperación y puesta en valor de los restos de la bautizada como Casa del Pogrom, que resultó quemada el 13 de agosto de 1391. Se trabajará en una superficie de unos 200 metros cuadrados, con una excavación media de 2,5 metros de profundidad.

También se llevará a cabo la consolidación y restauración de los restos de la casa, mediante el tratamiento de los pavimentos y la restitución de elementos para facilitar la comprensión del funcionamiento de esta casa. El proyecto contempla, además, el refuerzo del alumbrado, la seguridad y la señalización del proyecto de difusión 'Les veus de la Cuirassa'.

La actuación cuenta con financiación del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029 de la Generalitat de Catalunya y forma parte de las actuaciones incluidas en el Plan Integral del Centro Histórico que impulsa la Paeria. El presupuesto de ejecución por contrato es de 250.000 euros (IVA incluido).

Contratación del servicio de control de la población de palomas y otras aves

La comisión también ha informado, de forma previa a la aprobación de la licitación por la Junta de Gobierno Local, de la contratación del servicio de control de la población de palomas y otras aves en la ciudad de Lleida. El adjudicatario tendrá que presentar un programa de trabajo acordado con el servicio de municipal de control de plagas donde consten las directrices y frecuencias de trabajo, con el fin de reducir y controlar la población de palomas y, en casos puntuales, otras aves enfermas y potenciales causas de insalubridad. Tendrá que analizar las zonas conflictivas detectadas, tipificar las aves que generan la plaga y aplicar los métodos autorizados y más adecuados por su control, como la captura mediante jaulas y la retirada de nidos. El presupuesto de licitación es de 26.638,18 euros (IVA incluido), por un periodo de 8 meses, prorrogable en tres anualidades más.