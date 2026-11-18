Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La candidata de Junts, Míriam Nogueras, cargó ayer en Tàrrega contra el PSC y ERC por el caos de Rodalies, coincidiendo con una nueva jornada de huelga de maquinistas. Nogueras lamentó que “Renfe está siempre en servicios mínimos” y calificó de “vergüenza” el pacto del traspaso alcanzado entre ambos partidos. En este sentido, Isidre Gavín, cabeza de lista por Lleida, recordó que Junts apostaba por Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) para poder ofrecer un servicio “digno”, mientras que el PSC y ERC optaron por una empresa mixta. “Han constituido la empresa, se han repartido los cargos y tienen 1,5 millones de presupuesto. Ellos ya se han montado el chiringuito, pero han pasado y pasarán tres años y no habrán hecho nada”, lamentó Nogueras, quien afirmó que “no funciona nada, llevan ocho años gobernando y nos dicen que nos apartemos, cuando quien tiene que apartarse es Rodalies, Paneque y Madrid”.

Nogueras hizo estas declaraciones en un mitin en el Espai MerCAT, en el que recordó que ha pedido a todos los candidatos catalanes que salgan elegidos que se comprometan por escrito a hablar siempre catalán en el Congreso ante las amenazas de la derecha de revertir la traducción simultánea. Emili Gilabert, concejal de Tàrrega y número 2 al Senado por Lleida, aseguró que “la lengua se mantiene cuando se habla” y que “somos la única opción que puede defender el catalán en Madrid”.

Gavín también recordó que “queremos continuar siendo útiles y somos los únicos que ponemos a la gente y a Catalunya en el centro”. En esta línea, Rosa Maria Melines, candidata al Senado por Lleida, defendió que Junts fue determinante para conseguir la Ley ELA y la reforma de la ley de la Dependencia.

En paralelo, el expresident Artur Mas, en una visita a Lleida (ver página 10) e Isidre Gavín situaron el concierto económico como una prioridad de Junts durante una conversación en las redes sociales. Gavín destacó que “queremos que Catalunya recaude y gestione sus impuestos y pueda decidir sobre los recursos que genera”. Criticaron que el compromiso de financiación alcanzado por ERC “se haya diluido y no se haya llegado a votar”.