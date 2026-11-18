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La UdL participa en un ensayo clínico multicéntrico que evaluará la eficiencia económica de un nuevo exoesqueleto robótico para la rehabilitación de personas con lesión medular traumática en fase aguda y subaguda. El estudio, liderado por el hospital Vall d’Hebron y en el que también participa el hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, analiza por primera vez el potencial de esta tecnología durante los primeros seis meses después del accidente, cuando los pacientes todavía se encuentran en proceso de recuperación. El dispositivo utilizado es el exoesqueleto ABLE, diseñado por la empresa catalana Able Human Motion, una tecnología que facilita la rehabilitación de la marcha mediante un sistema adaptativo que ajusta la asistencia a las necesidades de cada paciente. Incorpora inteligencia artificial y destaca por su menor peso y facilidad de colocación respecto a otros dispositivos de este tipo. Desde el Vall d’Hebron afirman que “el tratamiento estándar se basa en el uso de dispositivos como barras paralelas, grúa de suspensión a la marcha, bipedestadores y férulas”. Actualmente, el ensayo se encuentra en fase de reclutamiento y ya cuenta con 15 pacientes participantes: cinco en Vall d’Hebron y diez en el hospital de Toledo. Mientras ambos centros evaluarán los resultados clínicos, la investigadora de la UdL y del IRBLleida Marta Trapero se encargará de analizar el impacto económico de esta terapia, tanto para los pacientes y sus familias como para el conjunto del sistema sanitario. De esta manera, la investigación busca explorar nuevas posibilidades de rehabilitación en una etapa esencial para la recuperación de la movilidad de las personas con lesión medular.