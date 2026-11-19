Los Mossos d’Esquadra arrestaron ayer a un vecino de Lleida ciudad por una supuesta macroestafa financiera con al menos 50 víctimas a las que habría timado 3 millones de euros. El detenido se aprovechaba de su estatus de asesor financiero para ganarse la confianza de sus clientes para comprar unos fondos “garantizados” que no reembolsaba.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra arrestó en la madrugada de ayer a un vecino de Lleida, M.G.Q., por un supuesto delito de macroestafa financiera de tres millones de euros a al menos medio centenar de personas, todas o casi todas de Lleida, según ha podido saber este diario.

Un coche de los Mossos ante el edificio de la calle Vallcalent donde tenía su oficina.Jordi Echevarria

El detenido trabajaba para una conocida compañía aseguradora y, aprovechando su posición social y profesional y lo conocida que es la empresa, ofrecía paquetes de ahorro y de inversión “seguros, garantizados y de duración limitada” a sus clientes, entre ellos familiares, conocidos y amigos.

Una vez aceptada la propuesta, facilitaba las cuentas a las que debían hacer los ingresos, la denominación que debía consignarse como beneficiario y el concepto de la transferencia. En este sentido, la abogada Marta Fuertes Alarcón, que ha presentado una querella contra M.G.Q. por haber estafado a 8 personas que habían invertido 139.500 € en estos fondos, señala que en determinadas operaciones con clientes anteriores el detenido sí había cumplido con la aportación de las cuantías prometidas, como forma de ganarse la confianza de futuros inversores.

También destaca que utilizó documentación de la aseguradora para presentarlos como “productos estructurados, garantizados y vinculados” a esta firma. Sin embargo, aún no se ha acreditado si los documentos que firmaron eran auténticos o fueron falsificados.

El problema llegó cuando pasado el periodo de vencimiento de los paquetes las cantidades prometidas no se reembolsaban. “El dinero que ingresaban lo sacaba de forma inmediata”, asegura Fuertes, que remarca que sus clientes no han recibido devolución ni del capital entregado inicialmente ni de los abonos prometidos. Por todo ello, acusan a M.G.Q. de un delito continuado de estafa y, a la aseguradora, de ser la responsable civil subsidiaria.

La compañía aseguradora señaló que cuando tuvieron conocimiento de los hechos actuaron “con la máxima diligencia, adoptando las medidas legales y contractuales correspondientes, entre ellas la finalización de la relación mercantil” con el arrestado. También inició un procedimiento “de atención individualizada para analizar las reclamaciones recibidas” y dice que colabora con la policía. Por su parte, el abogado del acusado, Daniel Ibars, dijo que, “por respeto a la juez y al secreto de las actuaciones, antes de la declaración judicial de mi cliente no haré ningún comentario”.