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La candidata de Junts al Congreso, Míriam Nogueras reivindicó ayer la gestión de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) y defendió: “Renfe fuera de Catalunya”. Desde La Pobla de Segur, Nogueras recordó que este tren había estado en manos del estado, que lo “abandonó” hasta que casi cerrarlo. “Ahora, en manos de la Generalitat funciona con un 98% de puntualidad”. Según la candidata, ni los gobiernos del PP ni los del PSOE “supieron gestionar” la línea. Por ello, reclamó que FGC asuma el servicio ferroviario de toda Catalunya. “Queremos que los catalanes puedan ir tranquilos en tren”, afirmó Nogueras. Por su parte, el candidato al Congreso por Lleida, Isidre Gavín, junto al presidente del Parlament, Josep Rull, hicieron campaña en el mercado de Mollerussa. La llamaron speaker’s corner, emulando el model inglés de un espacio donde toda persona que lo desee puede tomar la palabra e intervenir. La temática giró alrededor de las dificultades en el acceso a la vivienda. Gavín defendió que “es uno de nuestros problemas como sociedad”. Defendió recuperar la deducción del 15% en el IRPF para el alquiler de vivienda habitual y un 15% para las cuotas de hipoteca. “Queremos que el esfuerzo de las familias tenga un reconocimiento fiscal”, añadió.