El cacheo policial se hizo en la calle Vallcalent de la capital. - JORDI ECHEVARRIA

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El juzgado que investiga la macroestafa que afectaría a una cincuentena de personas en Lleida ha decretado este jueves prisión provisional sin fianza para el asesor financiero investigado por el supuesto fraude de tres millones de euros.

El investigado se aprovechaba de su estatus de asesor financiero para ganarse la confianza de sus clientes para comprar unos fondos “garantizados” que no reembolsaba. Los Mossos d'Esquadra lo detuvieron este miércoles en la capital del Segrià.