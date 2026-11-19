Prisión sin fianza para el asesor financiero investigado para estafar una cincuentena de personas en Lleida
La detención se llevó a cabo este miércoles
El juzgado que investiga la macroestafa que afectaría a una cincuentena de personas en Lleida ha decretado este jueves prisión provisional sin fianza para el asesor financiero investigado por el supuesto fraude de tres millones de euros.
El investigado se aprovechaba de su estatus de asesor financiero para ganarse la confianza de sus clientes para comprar unos fondos “garantizados” que no reembolsaba. Los Mossos d'Esquadra lo detuvieron este miércoles en la capital del Segrià.