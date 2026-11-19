El Institut Català del Sòl (Incasòl) y un promotor privado impulsan un nuevo polígono industrial que tendrá una superficie disponible de 8,6 hectáreas para empresas junto a la confluencia entre la carretera N-240, la variante sur y la C-13, al lado del Centro Integral de Mercancías (CIM), que es contiguo al polígono de Camí dels Frares. Fuentes de la promotora local indicaron a este diario que esta es una ubicación estratégica por su conectividad, que facilita la atracción de nueva actividad económica a la ciudad. Más de dos terceras de su superficie neta se reservará para una parcela de 65.000 metros cuadrados de suelo edificable destinada a acoger una gran nave, pensada para una empresa logística o industrial de referencia.

Las mismas fuentes señalaron que los promotores ejecutarán la urbanización completa de los terrenos y construirán espacios adaptados a las necesidades de empresas industriales y logísticas de nueva generación, con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad ambiental. Asimismo, enmarcaron esta actuación en la política municipal de creación de más suelo industrial, tanto para captar nuevas empresas como para permitir la ampliación de otras ya existentes a través de la gestión de la oficina de atracción de inversiones Invest in Lleida, que depende del área de Promoción Económica de ayuntamiento.

En cuanto al calendario, está previsto que los trámites de planificación y gestión urbanística, a cargo del despacho Arcqoas, estén listos a lo largo del próximo año, para que las obras de urbanización puedan comenzar en el primer trimestre de 2028.

El último polígono desarrollado en la ciudad de Lleida ha sido el de Torre Solé, de iniciativa privada, ubicado al pie de la LL-11 en su confluencia con la variante sur. Tiene una superficie neta para empresas de 23 hectáreas, y ya ha está prácticamente al completo tres años después de ser inaugurado. En una parcela, la multinacional Nipro instalará su nueva sede en Lleida, trasladando y ampliando la de Mollerussa. Mientras, la Generalitat sigue tramitando el gran polígono de Torreblanca, junto a la N-240, y las últimas previsiones eran que las obras pudieran empezar el próximo año. Asimismo, la Paeria también promueve la ampliación de el de El Segre hacia Alcoletge.