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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha irrumpido esta semana en campaña con declaraciones polémicas al afirmar que el Gobierno central “fabrica sexos cada día” y “cree que cualquier unión es familia”. La dirigente del PP hizo estas declaraciones el martes, en un mitin en Illescas, donde también censuró que el Gobierno se quiera meter “en las casas” de la gente para decirle cómo tiene que ser.

Ayuso, además, también ha agitado la campaña electoral en Andalucía después de afirmar que la “Andalucía socialista” provocó que la región fuera un “desastre” llena de “decadencia”, y habló de “gente garrapatera” que, en su opinión, “vivían de lo público”.

Tanto el PSOE como Adelante Andalucía y Vox criticaron las palabras de la presidenta madrileña, quien ayer intentó matizar sus afirmaciones al asegurar que “no me he metido con Andalucía, me he metido con el socialismo que en Andalucía robó con los ERE”. Desde el PP andaluz, que no valoró las palabras de Ayuso, se dieron por buenas sus explicaciones.