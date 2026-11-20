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Los líderes de PSOE y PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, protagonizaron ayer un tenso cara a cara, moderado por la presidenta de la Academia de Televisión María Casado, con fuertes reproches, acusaciones cruzadas y interrupciones. Las pensiones, el estado de la red ferroviaria y la vivienda centraron buena parte del enfrentamiento. Desde el primer momento, el líder del PP recordó las palabras de Carles Puigdemont, que había calificado al presidente de “amoral”, y cuestionó su gestión por los casos de corrupción que afectaban tanto a su partido como a su entorno familiar. “Han hecho todo tipo de guarradas. España merece un presidente decente ”, afirmó. Sánchez reconoció que había cometido errores durante su mandato y que había “confiado en gente que no debía”, en referencia a antiguos colaboradores como José Luis Ábalos. En el bloque dedicado a la vivienda, Sánchez admitió que su Gobierno no había conseguido resolver el problema, aunque defendió que España se encontraba en una situación económica y social mejor que cuando llegó a La Moncloa. Feijóo le acusó de incumplir sus promesas y aseguró que había “más pisos en los sumarios de corrupción” que viviendas construidas. Además, defendió la propuesta del PP de construir un millón de viviendas y aprobar una nueva ley del suelo. En materia económica, Sánchez defendió la subida del salario mínimo y propuso que aumentara por ley cada año hasta alcanzar el 60 % del salario medio. “¿Va a doblegarse a la patronal?”, preguntó a Feijóo, quien respondió con propuestas de rebajas fiscales, como reducir el IRPF y eliminar el IVA para los autónomos que facturen menos de 80.000 euros. Sánchez, por su parte, calificó su modelo económico de “éxito” y aseguró que había reducido los impuestos a las clases medias y trabajadoras. Los accidentes ferroviarios también centraron parte del enfrentamiento. Feijóo echó en cara a Sánchez los 115 fallecidos y le instó a pedir perdón a las familias de las víctimas por no haber asistido a los funerales. El presidente se disculpó y defendió que su Gobierno había estado al lado de las víctimas. “Lecciones las justas”, replicó al recordar tragedias ocurridas bajo gobiernos del PP. En el debate sobre los servicios públicos, Sánchez atacó la gestión de Feijóo al frente de la Xunta de Galicia, a quien acusó de haber recortado recursos y de privatizar el Hospital de Vigo. Feijóo, por su parte, cuestionó el gasto del Gobierno en defensa y reclamó “priorizar los servicios públicos”.

En el último bloque, centrado en migración y política exterior, Sánchez defendió el papel internacional de España y aseguró que el país “ha brillado con luz propia” por su postura contra la guerra y el reconocimiento del Estado palestino. Feijóo, en cambio, le reprochó su relación con Marruecos y el cambio de posición respecto al Sáhara Occidental: “Ha hablado de todo menos de España”, le recriminó.