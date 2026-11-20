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El sindicato mayoritario de maquinistas, Semaf, ha desconvocado la huelga prevista para este lunes después de haber alcanzado un acuerdo en materia de seguridad ferroviaria. El sindicato ha asegurado en un comunicado que el acuerdo “transforma las reivindicaciones del colectivo en realidades normativas, operativas y verificables”. Ha añadido que la “firmeza” mostrada por el colectivo de maquinistas durante todo el conflicto ha permitido no sólo desbloquear los “incumplimiento arrastrados” desde el acuerdo de febrero del 2026, que motivaron la convocatoria del paro, sino obtuvieron también mejoras adicionales “que elevan los estándares de seguridad del sistema ferroviario”.

El sindicato ha explicado que después de alcanzar el acuerdo sobre el protocolo de actuación ante fenómenos adversos, la negociación ha sido “más fácil”, ya que la “complejidad” de este punto frenaba la negociación del resto. Este protocolo, aseguran “ya es una realidad firmada e incorporada como anexo vinculante a toda la red ferroviaria, acabando con la improvisación ante los fenómenos adversos”.

Según Semaf, la movilización de los maquinistas por la seguridad “ha marcado un antes y un después” en el sector, y supone “un punto y seguido” que abre una vía de actuación de los profesionales en primera línea ante los responsables ferroviarios.

Concreciones

Semaf ha concretado que el acuerdo garantiza la ejecución “real” de los puntos que consideraban bloqueados desde la negociación de febrero, en ámbitos como el protocolo de alertas meteorológicas, el control técnico del material, la formación de los maquinistas o la vigilancia institucional permanente. Entre otros, el pacto garantiza la extensión de los coeficientes reductores de la edad de jubilación al personal ferroviario y la modificación de la regulación de las interrupciones de los tiempos de conducción. También se ha aprobado un plan de corrección de las incidencias detectadas en los trenes de las series 106, 452 y 453.

Acuerdos adicionales

Además, ha detallado que se han alcanzado cuatro “grandes avances” adicionales que no estaban pactados previamente y que permiten reforzar la seguridad en la circulación y desbloquear el marco laboral. Semaf destaca el impulso de nueva normativa para regular las anomalías de los sistemas de señalización LZB y ERTMS, así como la tramitación urgente de la modificación de los tiempos de trabajo del personal de circulación.

Otro de los avances es que las limitaciones temporales de velocidad (LTV) pasarán de publicarse semanalmente a hacerlo diariamente, con carácter general, a las líneas de red convencional y ancho métrico, para mejorar la información disponible en las cabinas de los trenes. También han destacado el compromiso del secretario de Estado de Transportes de acelerar la tramitación del cuarto convenio colectivo del grupo Renfe, con la previsión que la comisión negociadora se reúna la próxima semana.

Semaf se une a CCOO , UGT y SCF

De esta manera, el sindicato mayoritario de los maquinistas ha acordado con el Ministerio de Transportes compromisos de seguridad, uniéndose a CCOO, UGT y el Sindicato de Circulación Ferroviario que ya lo hicieron este martes, después de la huelga unitaria. En aquel momento, Semaf argumentó que las medidas promesas todavía “estaban pendientes de aprobarse y de efectuar la tramitación correspondiente”. Una de las reivindicaciones del sindicato mayoritario de maquinistas para convocar el paro era, precisamente, la de conseguir que haya alertas meteorológicas específicas e independientes por el ámbito ferroviario, de la misma manera que existen para la aviación y el transporte marítimo. También pedían que se constituyeran comités de crisis ante los avisos naranjas y rojos para “suspender y restringir el tráfico”.

Transportes destaca el acuerdo

El Ministerio de Transportes ha destacado que con este acuerdo se ha “consolidado” la hoja de ruta para reforzar la seguridad y la confianza con la red ferroviaria, después de los accidentes de Gelida, Adamuz y el de Urda, que provocó la muerte de 69 personas hace unas tres semanas. El Departamento que ahora dirige Carlos Cuerpo ha remarcado que se han limitado los tiempos de conducción y se ha adoptado un nuevo protocolo de alertas meteorológicas que fija umbrales de previsiones del AEMET para determinar la circulación segura de los trenes.