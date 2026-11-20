Publicado por ELENA MONTAÑÉSMarc Carbonell LÉRIDA , Lleida Creado: Actualizado:

Un vecino de Lleida denunció este jueves que el servicio de taxis adaptados de la ciudad no permite hacer reservas para viajar a otros municipios. “Si necesito salir de la ciudad, me siento discriminado”, aseguró. Explicó que para reservar un vehículo hay que llamar un día antes, pero “cuando llamas, ya no hay taxis”, lamentó.

Asimismo, valoró que los precios reducidos para el servicio, de 3 euros por viaje y persona, “no tienen sentido, porque si vas acompañado, sale igual o más caro que el servicio normal”.

Este medio de transporte público está destinado a la ciudadanía que tenga reconocido el baremo de movilidad reducida. En este sentido, la Asociación de Parapléjicos y Discapacidades Físicos de Lleida (Aspid) denunció esta semana que la ciudad tendría que disponer de un mínimo de 12 taxis adaptados para cumplir el mínimo legal. Sin embargo, sólo hay 4, lo cual causa “muchas dificultades para conseguir, incluso cuando los solicitamos varios días antes”, lamentaron usuarios afectados. La Paeria prevé adjudicar siete nuevas licencias.