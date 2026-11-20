El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), elaborado a partir de más de 5.000 entrevistas, trazó recientemente una radiografía de las bases sociales que sostienen cada formación política. Cuestiones como la edad, los ingresos económicos, la fidelidad a una determinada ideología o la admiración o animadversión hacia líderes políticos, son claves a la hora de que una persona decida a quién votar, y dividen el mapa electoral en bloques diferenciados.

Mientras el PSOE descansa sobre una generación madura que exige la intervención pública y la vivienda como derecho constitucional, el pilar del PP es la oposición frontal al actual ejecutivo central y el apoyo la libertad de mercado. En los extremos y en el espacio plurinacional, las dinámicas se acentúan: malestar económico, inmigración y soberanía aparecen de forma recurrente. A continuación, desgranamos la radiografía sociológica de los electores que configuran el mapa actual.

Nota: Frente Amplio recoge los datos de Sumar.

¿Quién vota a quién?

PSOE - Clase trabajadora, madura y partidaria del escudo social y el acceso a la vivienda Perfil demográfico: El 50% tiene 55 años o más.

Prioridades: El acceso a la vivienda.

Fidelidad: Cierran filas con Sánchez , con 6 de nota media.



❚ El votante del PSOE tiene arraigo generacional y popular. Socialmente, un 39 % se identifica como clase trabajadora o baja, con un peso fuerte de jubilados y rentas medias-bajas. A nivel de estudios, su perfil es diverso acorde con la base sénior: empate entre los que se quedaron en Secundaria y los que tienen estudios superiores. Prioridad absoluta a la vivienda, con un 93 % que la considera un derecho constitucional y no un bien de mercado. Aval al escudo social, al control de alquileres y a los impuestos a los pisos turísticos.

¿Quién vota a quién?

PP - Hegemonía de clase media y priorización de la oposición al Gobierno Perfil demográfico: Clase media, estudios superiores.

Prioridades: Oposición política al Gobierno.

Fidelidad: Dan a un 6,5 a Feijóo .



❚ Su electorado se define como clase media (15 puntos por encima del global de los encuestados) y el 64 % de sus votantes tiene de 45 años en adelante. Sus electores tienen un alto nivel educativo (33 % de estudios superiores). A diferencia de otros partidos, su prioridad política principal no son temas sociales, sino la oposición al Gobierno y a sus políticas. Defiende la libertad de mercado en la vivienda y rechaza el control de precios o la prórroga de contratos. Apoya la rebaja del IVA o los créditos ICO. Rechazan a Sánchez y Abascal.

¿Quién vota a quién?

ERC - Independentismo de izquierdas urbano y pragmático Perfil demográfico: Clase media consolidada.

Prioridades: Vivienda como derecho.

Fidelidad: Gabriel Rufián no aparece al barómetro.



❚ Seis de cada diez votantes de ERC superan los 45 años y tienen estudios superiores. Perfil urbano y de clase media consolidada con buenos niveles de ingresos (el 54 % supera los 2.700 € mensuales). Combinación de la tradición soberanista y agenda social progresista. Vivienda y empleo como prioridad. Consideran la vivienda un derecho (88 %), apoyan la prohibición de desahucios, la prórroga de contratos y la fiscalidad a pisos turísticos. Miran por la gobernabilidad estatal. Rufián no aparece en el barómetro y aprueban a Yolanda Díaz.

¿Quién vota a quién?

Junts - El electorado de mayor edad, de alto poder adquisitivo y perfil liberal Perfil demográfico: Soberanista y alto poder adquisitivo.

Prioridades: Economía, vivienda e inmigración.

Fidelidad: Rechazo a las políticas estatales.



❚ El votante de Junts es el de mayor edad y de mayor poder adquisitivo: el 57 % de su electorado tiene ingresos que superan los 2.700 € mensuales, con una tasa de paro testimonial del 3,6 % y un treinta por ciento con estudios superiores. Perfil soberanista de centroderecha, combina la preocupación por la gestión económica, la vivienda y la inmigración con una posición liberal. Rechaza la intervención rígida en el alquiler, como las prórrogas automáticas o los contratos indefinidos por defecto, defendiendo la seguridad jurídica de la propiedad privada.

¿Quién vota a quién?

Vox - Edad laboral, malestar económico, rechazo a la inmigración y oposición al Gobierno Perfil demográfico: Votantes en la franja de 35 a 54 años.

Prioridades: Oposición al Gobierno e inmigración.

Fidelidad: Fidelidad a Abascal con un 7,2 de media.



❚ Vox se distingue por tener un electorado joven y en edad laboral activa (el 50 % entre 35 y 54 años), con una tasa de parados alta y con malestar socioeconómico (23,8 % se define como clase baja). Numerosos votantes tienen estudios de FP. Se oponen al Gobierno central, les preocupa la inmigración y rechazan las regulaciones públicas. Es el partido en el que más electores conciben la vivienda como un bien de mercado y que más se oponen a limitar los alquileres. Animadversión extrema hacia Pedro Sánchez.

¿Quién vota a quién?