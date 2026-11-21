Publicado por S. COSTA D. Redactor de Local Creado: Actualizado:

El PSC ha celebrado este mediodía su acto central de campaña en Lleida en el Mercat del Pla, donde el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertido que este 29N "no está en juego un simple cambio de ciclo, nos jugamos o autoritarismo o democracia". Es por este motivo que pidió concentrar el voto en el partido socialista para "combatir contra el peor adversario que tenemos y que siempre se presenta: la abstención, debemos ir a votar". También ha defendido que la sanidad pública y las pensiones "son sistemas solidarios que funcionan y los números cuadran", pero que PP y Vox "lo quieren cambiar para poder hacer negocio". En este sentido, ha reconocido que actualmente hay "una ola autoritaria en Occidente", pero recordó que en los países donde estas fuerzas gobiernan no han mejorado su situación. "En la Argentina de Milei tienen jornadas laborales de 12 horas y pobreza, en los Estados Unidos de Trump están sufriendo el encarecimiento del coste de la vida, hay detenciones en las calles y censura en los medios de comunicación, y aquí en España tenemos a sus aprendices", en alusión a PP y Vox.

Por otro lado, Illa también explicó que el impuesto a la banca que quiere aprobar el Gobierno central "es un ejercicio de solidaridad, de compartir esta prosperidad con el conjunto de la sociedad y los 1.400 millones que se recaudará con él los destinaremos a la construcción de vivienda". También criticó las afirmaciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Ha prometido rebajar impuestos y reforzar los servicios públicos, pues a mí las cuentas no me salen, sabemos contar Alberto", ha ironizado Illa. Por último, el President ha remarcado que PP y Vox "no vienen a gobernar Catalunya, sino a desmontarla" y que ambas formaciones van de la mano. También ha tenido tiempo para criticar a Junts. "Dicen que están en medio, pues si estáis en medio, apartaos que molestáis, no es momento de estar en el medio, no hay término medio, este 29N es o Pedro Sánchez o Feijóo", ha zanjado Illa.

También ha intervenido el candidato del PSC por Barcelona, el ministro de Industria, Jordi Hereu, que también ha atacado a Junts. "Objetivamente han reforzado a PP y Vox, habéis perdido el norte", ha afirmado el candidato socialista. Ha afirmado que "el Gobierno de Sánchez ha creído en Lleida con nuevos regadíos, infraestructuras viarias y digitales" y que la provincia "nos lo ha devuelto con récord de ocupación, de industria, de explotaciones y haciendo de Lleida uno de los grandes activos de Catalunya y de España". Por ello, ha asegurado que "vamos a retener los dos diputados que tenemos y que los demás vayan con cuidado, porque vamos a más". Paralelamente, Hereu también ha advertido que este 29N "elegimos o progreso o involución y olvido, nos jugamos la viabilidad de un sistema que hemos construido entre todos" y ha lamentado que los partidos a la izquierda de los socialistas "no han cumplido, se han peleado y hay demasiados personalismos". Por todo ello, Hereu ha hecho un llamamiento "a las gentes de todas las izquierdas, a los europeístas, a los sindicalistas y a los catalanistas" a concentrar el voto para el PSC para así "batir a nuestro único enemigo: PP y Vox".

Por su parte, la candidata del PSC por Lleida, Cristina Morón, ha remarcado que un cambio de gobierno en España comportaría "un retroceso" que pondría en riesgo el sistema de pensiones "y los derechos que estos años han conseguido las mujeres y la clase trabajadora". Ha recordado que a Sánchez "lo han dado por acabado muchas veces, pero siempre se ha levantado y ha defendido las pensiones, ha subido el salario mínimo y ha impulsado más derechos para las personas". Ha terminado haciendo un mensaje a toda la sociedad: "Si, lucharemos y lo haremos a vuestro lado, el próximo domingo, llenemos las urnas de votos socialistas".

En el acto también habló el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que ha recordado al exministro de Sanidad asesinado por ETA hace 26 años, Ernest Lluch, mencionando una de sus frases: "El socialismo es llevar la máxima libertad, calidad y fraternidad a las personas". Ha dicho que "gracias al apoyo que tenemos en los gobiernos de Catalunya y España" están impulsando proyectos como el plan de recuperación del Centro Histórico de Lleida o el de regeneración de la Mariola. También ha remarcado que este 29N "nos debemos movilizar para ir a votar para avanzar con esperanza, ilusión, proyectos y transformación".