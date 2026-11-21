Publicado por ELENA MONTAÑÉS LLEIDA Creado: Actualizado:

Un grupo de familias de la escuela Camps Elisis denuncia que el equipo directivo y el claustro de profesores han decidido no celebrar el tradicional festival de Navidad dentro de la medida de presión para reclamar mejoras en el sistema educativo.

Ante esta situación, las familias decidieron organizar una recogida de firmas para trasladar al equipo directivo su malestar y desacuerdo con la decisión tomada. La escuela aceptó la petición, que volvió a ser deliberada por el claustro. Sin embargo, los docentes “acordamos mantener la decisión, hasta que no se produzcan cambios significativos en las negociaciones con el departamento de Educación”, señalaron desde el equipo directivo. En este sentido, las familias, pese a entender y compartir las reivindicaciones del profesorado, lamentan que esta situación “acabe afectando a los niños, privándolos de actividades y celebraciones”. “¿Por qué tienen que quitarles la ilusión?”, se preguntó una de las madres, que dijo que se sienten abandonados. Por ello, aseguraron que aunque intentaron buscar apoyo en el AFA “para defender conjuntamente esta petición”. La asociación les comunicó que no se sumaría a esta iniciativa alegando que entre los integrantes hay dos maestros, por lo que “existe un conflicto de intereses”, añadieron.

Desde el centro insistieron en que no dejarán de celebrar las fiestas ni de mantener las tradiciones, pero remarcaron que no organizarán ningún tipo de actividad o festival abierto a las familias en horario lectivo. “La Navidad y el resto de celebraciones seguirán presentes en la vida del centro”, afirmaron desde la escuela. Por todo ello, las familias no descartan organizar, por cuenta propia, una fiesta para celebrar la Navidad. “Confiamos en que la escuela nos preste un espacio”, indicaron.