El ayuntamiento ha multado con 4.001 euros a un conductor por ejercer como taxista de forma ilegal. Una práctica que el conductor hacía habitualmente a trabajadores de una empresa frutícola de lunes a viernes y cuyos usuarios contactaban con él gracias al teléfono que les facilitaba una empresa de contratación temporal (ETT). Los hechos tuvieron lugar el 25 de julio este año a las 9.05 horas, cuando agentes de la Guardia Urbana, mientras hacían un control preventivo de documentación de vehículos en la plaza Europa, vieron cómo un vehículo se detenía metros antes del operativo en la misma rotonda y recogía a 6 personas. Los agentes lo pararon y, al ser preguntado, el conductor reconoció que ofrecía este servicio de lunes a viernes desde la plaza Europa hasta una cooperativa de l’Horta a cambio de un pago previamente acordado. Ante esta situación, los agentes preguntaron a una de las viajeras, que admitió que conocía al conductor por llevarla a la cooperativa de lunes a viernes y que pagaba cinco euros al día por este servicio. Asimismo, señaló que el número del conductor lo facilitó una ETT cuya oficina está situada en la calle Corregidor Escofet. A su vez, el conductor señaló que hacía el transporte “para hacerles un favor” y que solo les pedía que le pagaran la gasolina. También admitió que la ETT era la que facilitaba su teléfono a sus clientes, pero que no tenía ninguna relación laboral con esta. Por todo ello, la Urbana sancionó al conductor con 4.001 euros por ejercer de taxista ilegal, cuantía que se redujo a la mitad por reconocer los hechos y pagar de forma voluntaria. Desde 2023 la Urbana ha multado a 8 conductores por hacer de taxistas sin tener licencia