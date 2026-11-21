Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El antiguo CAP del hospital Santa Maria, ubicado en el centro de los jardines del recinto, acoge desde el pasado mes siete consultas de Salud Mental y el área de terapias respiratorias crónicas, según explicó ayer su gerente, Oriol Yuguero. Celebró que el traslado de las consultas, que antes estaban en el edificio principal del hospital, permite disponer de espacios “con más luz y facilidades, ya que son más polivalentes para que puedan participar los diferentes profesionales”, lo que “da respuesta a una demanda cada vez más elevada”, señaló. El viejo CAP, ahora rebautizado como Edifici Jardí, se ha reformado íntegramente con un presupuesto de 1,9 millones.

Yuguero explicó estas novedades durante la jornada Salut mental comunitària a Lleida: de l’atenció a la recuperació, impulsada por la Generalitat en el marco del pacto nacional de Salud Mental. Su directora, Laia Arnal, subrayó la importancia del “acompañamiento en el proceso de recuperación” más allá de los sistemas asistenciales clínicos, ya que la salud mental “no son solo patologías, diagnósticos, tratamientos o fármacos”, aseguró. Este enfoque implica la participación de varios agentes, como “escuelas, lugares de trabajo o entidades sociales”, quienes pueden ayudar a “crear vínculos, construir proyectos o reincorporarse a la vida social y laboral”, explicó. Arnal destacó el crecimiento del “malestar emocional, sobre todo en la población joven”.

Mientras, Yuguero indicó que el Santa Maria cuenta con un equipo (PSI) formado por psiquiatras, psicólogos y personal de apoyo que atiende a personas vulnerables y sin hogar, facilitando que entren en contacto con el sistema.

Por su parte, la delegada del Govern, Núria Gil, hizo referencia a la “dispersión territorial” de la demarcación de Lleida, que “no debería ser una desventaja al recibir los servicios asistenciales y las atenciones que necesita”, afirmó.